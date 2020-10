FC Barcelona kan ook niet winnen bij Alavés

Na een gelijkspel tegen Sevilla (1-1) en nederlagen tegen Getafe (1-0) en Real Madrid (1-3) kwam de ploeg van trainer Ronald Koeman bij Deportivo Alavés niet verder dan 1-1. De thuisclub speelde het laatste half uur met tien man, maar Barcelona wist de overtalsituatie niet uit te buiten.

In de Champions League begon de Catalaanse ploeg goed met twee overwinningen, maar in La Liga liet Barcelona de afgelopen weken al heel wat punten liggen. Frenkie de Jong speelde tegen Alavés de hele wedstrijd, na rust deed hij dat als centrale verdediger. Sergiño Dest kwam zo'n 20 minuten voor tijd in het veld. De oud-Ajacied kreeg een kans op de 1-2, maar ook hij kon Barcelona niet aan de zege helpen. De ploeg van Koeman heeft nu al acht punten achterstand op koploper en titelverdediger Real Madrid, dat wel een wedstrijd meer speelde.