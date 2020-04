Wereldkampioen Jan Frodeno werkt thuis volledige triatlon af

Jan Frodeno legt in zijn eiegen huis een volledige triatlon af. Ⓒ Screenshot

Wereldkampioen Jan Frodeno werkt in zijn huis in Spanje een volledige triatlon af. De Duitser, die ook het wereldrecord in handen heeft, doet dat voor het goede doel. Frodeno is er zaterdagochtend om acht uur aan begonnen.