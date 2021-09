Van knieblessure herstelde Estavana Polman terug in handbalselectie Oranje

Polman zal voorzichtig opbouwen; ze speelt beide wedstrijden nog niet mee, maar zal wel de trainingen volgen.

Oranje pakt volgend maand de draad weer op na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio, waarin het in de kwartfinales tegen Frankrijk hard onderuitging. Dat gebeurt zonder de Fransman Emmanuel Mayonnade, die zijn contract als bondscoach niet heeft verlengd. Monique Tijsterman is aangesteld als interim-bondscoach. Zij blijft aan tot en met het WK in december in Spanje.

Tijsterman heeft 22 speelsters opgenomen in haar selectie voor de duels met Belarus (op woensdag 6 oktober) en Griekenland (zondag 10 oktober). Die wedstrijden maken deel uit van de kwalificatie voor het EK in 2022. Lois Abbingh is de opvallendste afwezige. De topschutter is fysiek niet topfit en slaat de interlandperiode over.