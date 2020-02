Sam Stubbs Ⓒ René Bouwman

DEN HAAG - PSV deelde ADO Den Haag zaterdagavond een rechtse directe (0-3) uit richting degradatie. Supporters en clubbestuurders raken in paniek door het gapende gat dat is ontstaan met de concurrenten. Maar één man blijft kalm onder de druk. De Engelse centrale verdediger Sam Stubbs is een ervaringsdeskundige in ontsnappen.