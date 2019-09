Fraaie primeur Racing Team NL

Racing Team Nederland was vanaf pole position gestart. Niet lang na de tweede safety car-situatie kwam het team van Cool Racing aan de leiding. In de absolute slotfase werd Van Eerd, nadat het team ook nog problemen kende aan de versnellingsbak, nog gepasseerd door #36 Alpine. Desalniettemin toonde het team zich tevreden met de derde plek tijdens de eerste race van het seizoen.

“Alles valt een beetje op z’n plek, al hebben we tegelijkertijd ook pech gehad. Dit is echt fantastisch”, aldus Van Eerd. Van der Garde vult aan: “De auto was super. Job en Frits hebben een uitstekende job gedaan. Ik denk dat we heel tevreden mogen terugkijken.”