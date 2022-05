Van der Wiel over paniekaanvallen na loopbaan: ’Geest en lichaam kregen tijd’

„Ik herinner mij eigenlijk niet zo heel veel meer van alle mooie ervaringen die ik heb meegemaakt”, vertelt de voormalig rechtsback die met Oranje in de WK-finale stond. „Dat is een beetje zonde, maar ik denk ook dat dat veel zegt over hoe mijn mind was op dat moment. Ik zat alleen maar in die sneltrein om te presteren, om beter te worden. Ook met zulke wedstrijden als de WK-finale, denk ik niet dat ik me bewust was van hoe mooi het was, hoe belangrijk, hoe groot. Ik ging gewoon mee met de flow en speelde mijn wedstrijden. Nu achteraf denk ik: ’Ik had meer moeten genieten, meer moeten voelen.’”

De 34-jarige Van der Wiel denkt dat dat in verband staat met de paniekaanvallen na zijn carrière. „Die kwamen eigenlijk pas zes maanden nadat ik gestopt was, uit het niets. Ik denk dat dat te maken heeft met die trein waar ik in zat, die jarenlang alleen maar bezig met presteren, presteren bezig was geweest. Ik ben niet iemand die dingen heel makkelijk van zich af kan laten vallen.”

„Het was niet: ’Oké, ik ben nu aan het voetballen en straks ben ik het weer vergeten.’ Nee, als hijet niet goed ging bleef het bijmij”, benadrukt de oud-speler van onder andere Ajax, Paris Saint-Germain en Fenerbahçe. „Ik denk dat toen ik pas een tijdje gestopt was met voetballen en mijn geest en lichaam de tijd kregen om het te verwerken, dat zich dat uitte in paniekaanvallen. En later in mij angstig voelen en dat mijn lichaam helemaal vastzat.”

Nu zijn loopbaan voorbij is, hoopt Van der Wiel van waarde te kunnen zijn voor jongeren. „Ik denk dat ik kan helpen met mijn ervaringen, zowel op het veld, als buiten het veld, als op financieel gebied, als op het gebied van mentale gezondheid. Ook in de jeugd van Ajax had ik het niet makkelijk. Ik ben op mijn veertiende weggestuurd en toch weer teruggekomen. Dus ik ga kijken of ik het leuk vind om ze te helpen en of ik een steentje kan bijdragen.

Bayern München

Van der Wiel vertelde verder ook nog over de reden dat hij in 2010 niet naar Bayern München ging. „Ik was jong, kwam uit Amsterdam en ik had niet zoveel met Duitsland. Waarom weet ik niet? Ik had gewoon niets met Duitsland. Achteraf denk je: ’Was ik gek of zo?’ Bayern München is een van de beste, grootste clubs ter wereld. Maar destijds was ik jong, mijn wereld was niet zo groot en er was ook niemand die mij overtuigde. Dus ik zei gewoon: ’Nee, dankje.’”