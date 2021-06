Wim Kieft en Ruud Gullit over EK: ’Oranje blijft onvoorspelbare deelnemer’

Premium EK voetbal

Erwin Koeman over het EK 1988: ’Ik was er bijna niet bij geweest’

Op 11 juni begint – met een jaar vertraging – EURO 2020. Het is de tiende EK-eindronde waar het Nederlands elftal aan deelneemt. In de aanloop naar het toernooi blikken we met hoofdrolspelers terug op eerdere EK’s van Oranje.