Megacontract Dusan Tadic verlengd

Tadic en Ajax zijn een match made in heaven. Sinds de komst van de Serviër in 2018 veroverde Ajax twee landstitels en werd het elftal van Erik ten Hag eerste in de door corona afgebroken competitie. De Amsterdammers reikten tot de halve finale van de Champions League en de kwartfinale van de Europa League. In 149 officiële duels kwam hij tot 76 treffers en 70 assists.

Vorige maand sloeg de supporters van Ajax de schrik om het hart. AC Milan meldde zich bij Tadic en wilde ver gaan om de routinier in te lijven. ,,Het is voor een fan altijd moeilijk als je zulke dingen leest en niet weet wat er gebeurt”, zei de aanvaller daar later over.

’Dit is mijn droomclub’

Nadat Marc Overmars al had aangeven dat zijn aanvoerder niet te koop was, verschafte de speler zelf ook duidelijkheid. ,,Ik blijf.” Om vervolgens uit te leggen waarom. ,,Dit is mijn droomclub, een van de mooiste ter wereld, waar ik met heel veel plezier speel. Ik hoop dat de jonge spelers in de selectie ook beseffen hoe groot en mooi Ajax is. Het is niet voor niets dat ik hier al van jongs af aan van droom.”

Zijn loyaliteit wordt beloond met een nieuw, verbeterd contract. Het is tevens een signaal naar buitenlandse kapers op de kust: niet te koop.

Ten Hag wrijft zich in zijn handen. Na het zekere aanblijven van Tadic wil Ajax de komst van Steven Berghuis zo snel mogelijk afronden. Daarnaast heeft het vastleggen van Kamaldeen Sulemana de hoogste prioriteit. Die zou zijn keuze definitief op een contract in Amsterdam hebben laten vallen en nog deze week worden gekeurd.

