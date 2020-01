KKD: Cambuur herovert koppositie na puntenverlies Jong Ajax

Cambuur en Jong FC Utrecht herdachten met een minuut stilte de overleden voormalige Cambuur-speler Chris de Wagt.

De thuisploeg uit Leeuwarden kwam via Robin Maulun op 1-0. Giovanni de la Vega zorgde voor de gelijke stand bij rust. Robert Mühren stelde Ragnar Oratmangoen in de tweede helft in staat de 2-1 binnen te tikken. Mühren bepaalde met een kopbal de eindstand op 3-1.

Jong Ajax kwam op slag van rust via Danilo Pereira op voorsprong. Na de gelijkmaker van Zian Flemming uit een strafschop, leek Brian Brobbey met twee goals de matchwinner te worden. De 17-jarige Ajacied is de jongste speler die in de eerste divisie in één wedstrijd twee keer scoorde. Vooral de 3-1 was fraai. Na de 3-2 van Anthony Musaba zorgde Flemming vlak voor tijd opnieuw voor de gelijkmaker.

De Graafschap en FC Volendam blijven op twee punten van Cambuur. De Doetinchemmers wonnen met 3-2 van MVV, Volendam was met dezelfde cijfers Roda JC de baas.

De Graafschap stond al snel op 2-0 door Daryl van Mieghem en Leeroy Owusu. MVV deed iets terug via Anthony van den Hurk. Stef Nijland bracht de marge meteen na rust weer op twee treffers. MVV kwam niet verder dan de 3-2 door Joshua Holtby.

Martijn Kaars zette FC Volendam twee keer op voorsprong in Kerkrade. De Limburgers kwamen ook twee keer terug, via Antonio Cotán en Jordy Croux. De derde Volendamse treffer van Derry Murkin kwam Roda JC niet meer te boven.