Demi Schuurs begint uitstekend aan WTA Finals met winst in dubbelspel

Demi Schuurs (r) heeft haar eerste partij met Nicole Melichar-Martinez op de WTA Finals gewonnen. Ⓒ HH/ANP

Tennisster Demi Schuurs is goed begonnen aan de WTA Finals in de Mexicaanse stad Guadalajara. Met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar won de Limburgse op de openingsdag van het eindejaarstoernooi de eerste groepswedstrijd tegen Samantha Stosur en Zhang Shuai. Schuurs en Melichar, als vierde geplaatst, versloegen het als vijfde geplaatste Australisch/Chinese duo in iets meer dan een uur met 6-2 6-2.