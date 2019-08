Feyenoord pakt op valreep punt tegen Sparta

Zo leed na Ajax (2-2 bij Vitesse) en PSV (1-1 bij FC Twente) de gehele traditionele top-3 puntenverlies in de eerste speelronde van de Eredivisie.

Berghuis verlengt

De middag was voor Feyenoord nog wel begonnen met goed nieuws. De Rotterdamse club meldde via de officiële kanalen dat Steven Berghuis zijn contract in De Kuip met een jaar had verlengd, tot medio 2022. Daarmee kwam er een einde aan de onzekerheid of de nummer 10 van Feyenoord, voor wie PSV nadrukkelijk in de markt was, ook dit seizoen in De Kuip te bewonderen zou zijn.

Stam had bij zijn officiële debuut als trainer van Feyenoord basisplaatsen ingeruimd voor Orkun Kökcü en Wouter Burger, terwijl Luis Sinisterra startte als linksbuiten. De Colombiaan stond in de basis omdat Jens Toornstra nog geblesseerd en zowel Luciano Narsingh als Sam Larsson nog niet helemaal fit was.

Grote kansen Feyenoord

De thuisploeg kreeg binnen vijf minuten al twee goede kansen om aan de leiding te komen. Eerst kreeg Dylan Vente een uitgelezen schietkans na een goede actie van Sinisterra, maar de jonge spits maaide volledig over de bal heen. Nog geen zestig seconden later leek Kökcü de 1-0 te maken, maar zijn schot werd door doelman Tim Coremans met behulp van de paal onschadelijk gemaakt.

Bekijk ook: Berghuis verlengt contract bij Feyenoord

Daarna ging de Feyenoord-storm wat liggen en was er pas na een half uur (opnieuw via Kökcü) weer wat gevaar. De middenvelder pegelde van buiten het strafschopgebied net naast. Ondertussen was Sparta gevaarlijk geweest via een kopbal van Bart Vriends (redding Kenneth Vermeer) en hielp Halil Dervisoglu een kansrijke aanval knullig om zeep. In plaats van de bal mee te geven aan de doorgelopen Ragnar Ache, liep Dervisoglu zich stuk op Eric Botteghin.

Rayhi opent score

Via Sinisterra kreeg Feyenoord voor rust nog een aardige mogelijkheid, maar ging het de kleedkamer in met 0-0. Dat bleef het in de tweede helft niet lang, want Sparta opende verrassend de score. Via Ache en Bryan Smeets kwam de bal bij Mohamed Rayhi, die met een niet al te hard schot Vermeer verschalkte. Feyenoord kreeg door de achterstand een tikkie en beleefde een moeizaam eerste kwartier van de tweede helft.

Daarna herpakte de ploeg van Stam zich en was het via kopballen van Berghuis (op de paal) en Leroy Fer (redding Coremans) dicht bij de gelijkmaker. Die kwam uiteindelijk via Berghuis, die een scherpe voorzet van Ridgeciano Haps bij de tweede paal binnen gleed.

Sparta viert de 1-2 van Lars Veldwijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Veldwijk messcherp

Henk Fraser bracht vervolgens Lars Veldwijk bij Sparta binnen de lijnen, en die had niet lang nodig om zich te laten zien. Een prachtige counter via Adil Auassar en Ache kwam uiteindelijk bij Veldwijk terecht, en die schoot via Jeremiah St. Juste en Vermeer de 1-2 tegen de touwen. Feyenoord ging op jacht naar de 2-2 en Narsingh schoot (op aangeven van Berghuis) rakelings naast.

Het leek er niet meer in te zitten voor de thuisclub, maar in de zesde minuut van de blessuretijd schoot Larsson (op aangeven van Narsingh) toch de 2-2 nog binnen. Een gemiste kans voor de Rotterdammers, die bij een zege op Sparta de rivalen Ajax en PSV direct op twee punten achterstand had gezet.