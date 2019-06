Sport Kort: Boban verruilt FIFA voor AC Milan

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

16.08: Hellas Verona heeft Ivan Juric aangesteld als trainer voor het nieuwe seizoen. De Kroaat heeft bij de naar de Serie A gepromoveerdde club een contract voor een jaar ondertekend.

15.32 uur: Zvonimir Boban stopt bij de FIFA. De 50-jarige Kroaat keert terug naar AC Milan, de club waar hij zelf tien jaar lang voor voetbalde. Boban was sinds 2016 plaatsvervangend secretaris-generaal bij de FIFA. „Ik zal de FIFA en voorzitter Gianni Infantino eeuwig dankbaar zijn voor de kans die ik heb gekregen.” Bij Milan gaat Boban aan de slag als directeur voetbal. Paolo Maldini maakt promotie bij de club en is aangesteld als nieuwe technisch directeur.

12:18 uur: voormalig langebaan- en marathonschaatser Klaas Vriend is overleden. De in Enkhuizen geboren Vriend werd 66 jaar, meldt Schaatsen.nl. Vriend veroverde twee keer brons op het NK allround en plaatste zich in 1976 voor de Olympische Spelen van Innsbruck. De schaatser moest daar echter verstek laten gaan vanwege een griepvirus. In zijn schaatsloopbaan deed Vriend vijf keer mee aan zowel het EK als WK allround. In 1985 voltooide hij de Elfstedentocht, die gewonnen werd door Evert van Benthem. Een jaar later ging hij marathons schaatsen, wat hij nog enkele jaren volhield.

10:17 uur: de Hammer Series trekt volgend jaar naar Colombia en heeft dan ook een vrouwenvariant. De wielerwedstrijd voor ploegen kende al edities in Nederland, Noorwegen en Hongkong en wordt in februari gehouden in het Colombiaanse Pereira. De organisatie meldt op zijn website dat de Hammer Series in 2021 in Quindio wordt gehouden en een jaar later trekt de karavaan naar Caldas.

09:02 uur: John Goossens blijft bij ADO Den Haag voetballen. De 30-jarige middenvelder heeft vrijdag zijn aflopende contract met twee jaar verlengd, met een optie voor nog een seizoen. Goossens is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. In de eredivisie speelde hij voor NEC en Feyenoord.