Jutta Leerdam Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Alsof het allemaal nog niet mooi genoeg was, sluit Jutta Leerdam haar seizoen op de best denkbare wijze af. Bij de World Cup-finale in een volgepakt Thialf boekt ze de eerste wereldbekerzege in haar carrière, die dit seizoen in een bizarre stroomversnelling terechtkwam. „Dit is absoluut de kers op de taart van dit onwijs gave jaar.”