’PSV is met deze aanwinsten een soort revalidatiecentrum’

Uiteraard gaat het in de podcast uitgebreid over de valse start van de nieuwe bondscoach Frank de Boer. Na de 0-1 nederlaag van woensdagavond tegen Mexico worden de opties besproken voor de komende twee duels van het Nederlands elftal in de Nations League, zondag uit bij Bosnië-Herzegovina en woensdag in en tegen Italië.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.

Verder komt het transferbeleid van PSV ook aan bod. De Eindhovense club stuntte met de komst van Mario Götze, maar Driessen heeft er zo zijn bedenkingen bij. Götze is namelijk nog niet wedstrijdfit, en de andere aanwinst Marco van Ginkel ook niet. PSV wordt zo een soort revalidatiecentrum, stelt Driessen vast.

De komst van de nieuwe spelers kan als een motie van wantrouwen aan het adres van Mohamed Ihattaren worden gezien. Het grote PSV-talent heeft nu ineens concurrentie van wel heel veel middenvelders. Een vertrek zou zomaar de beste optie kunnen zijn, denken Driessen en Verweij.

En hoe gaat Erik ten Hag - nu hij Davy Klaassen erbij heeft gekregen - het middenveld van Ajax vormgeven? Volgens Verweij moet de trainer het elftal anders neerzetten, maar het is de vraag of Ten Hag dat ook gaat doen. Verder wordt in de voetbalpodcast gesproken over de situatie bij Feyenoord en AZ en de coronagevallen bij NAC Breda.