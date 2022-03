Tom Beugelsdijk over klap: ’Dan denk je, die heeft z’n nek gebroken’

„Als je de klap ziet en je kan iemand niet aanspreken, dan denk je: die heeft zijn nek gebroken. Jongens zeiden ook dat mijn ogen en rechterhand anders stonden. Dat zie je veel bij boksers en vechters die knock-out gaan”, vertelt de Spartaan tegen Nu.nl.

„Ik wist zelf al heel snel dat ik me goed voelde. Ik had pijn in hoofd en nek, maar voelde dat het verder oké was. Het is te bizar voor woorden hoeveel lieve berichten ik heb gehad uit allerlei hoeken. Ik heb meer berichten gekregen dan op mijn verjaardag, echt geen grap. Daar kreeg ik echt kippenvel van”, aldus Beugelsdijk.

De echte pijn bij Beugelsdijk valt inmiddels wel mee. „Ik weet niet of ik het moet zeggen, maar ik heb weleens een kater gehad die meer pijn deed aan mijn hoofd.” Toch merkte hij ook de impact van de klap. „Toen ik ging slapen en ging liggen, leek het wel net alsof ik in een achtbaan zat. Dat heb ik niet bij een kater.”

Beugelsdijk hoopt op 3 april zijn rentree te kunnen maken als Sparta in eigen huis sc Heerenveen ontvangt. „Ik voel me nu goed en ben gezond. Er is op dit moment niets mis met me. Althans, niet meer dan er al was."