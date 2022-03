Mick Schumacher ongedeerd na crash: ’Moet gekeken worden naar circuit in Jeddah’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

„Ik zou klaar zijn om nu te racen, maar het team moet ook letten op de onderdelen van de auto”, zegt Schumacher een dag na de crash. Haas had er alles aan kunnen doen om de coureur aan de start te laten verschijnen, maar was dan wat reserveonderdelen betreft mogelijk in de problemen gekomen voor de volgende race in Melbourne.

Er is veel discussie over het stratencircuit in Jeddah, waar Schumacher vorig seizoen tijdens de race ook crashte. „Het verschil is dat de auto’s van vorig jaar een hogere achterkant hadden. Nu liggen de auto’s lager. Als je dan zeker op dit circuit de hoge kerbstone raakt, dan komen je achterwielen los van de grond. Het is niet aan mij om te oordelen of het veilig is. Daar beslissen de officials over. Maar er zullen zeker punten zijn waar naar gekeken moet worden.”

Schumacher knalde in de muur met een snelheid van zo’n 270 kilometer per uur. Hij werd uit voorzorg nog naar het ziekenhuis gebracht voor extra checks, maar bleek in orde. „Het was een flinke klapper. Toen ik de achterkant verloor wist ik wat er ging gebeuren. Gelukkig zijn de auto’s tegenwoordig zo veilig, dat ik weg kon lopen en hier nu weer sta.”

De auto’s zijn nu weer veiliger geworden in vergelijking met eind 2020, toen de Haas van Romain Grosjean doormidden brak na een enorme crash in Bahrein. Diens auto vloog toen in brand, maar Grosjean wist te ontsnappen.