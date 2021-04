Michael van Gerwen: ’Als ik in vorm ben, zal niemand me verslaan’

In 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 schreef Van Gerwen het toernooi op zijn naam. Vorig jaar wist hij zich voor het eerst in zijn carrière echter niet te plaatsten voor de play-offs. Op de site van PDC laat de 31-jarige inwoner van Vlijmen weten dat de situatie dit jaar compleet anders is.

„Vorig jaar was voor iedereen een apart jaar en ik speelde toen heel erg slecht. Ik denk dat ik er nu beter voor sta en ik kijk er echt naar uit om te beginnen. Ik weet hoe het is om de Premier League te winnen en dat wil ik graag nog eens doen.”

„Ik wil altijd op het hoogste niveau presteren, maar ik weet ondertussen dat het belangrijk is om positief en gefocust te blijven. Op dit moment voel ik me goed. Iedereen weet dat als ik in vorm ben, niemand me zal verslaan. Dit toernooi komt voor mij op het perfecte moment om mijn ritme terug te krijgen”, aldus Van Gerwen.

Maandagochtend werd bekend dat wereldkampioen Gerwyn Price het prestigieuze toernooi moet laten schieten. ’The Iceman’ heeft positief getest op het coronavirus en moet in quarantaine. James Wade neemt zijn plaats in. Voor Van Gerwen betekent het afhaken van Price een grote concurrent minder.