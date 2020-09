Voetbalster Shanice van de Sanden van Lyon naar Wolfsburg

Van de Sanden wordt bij de Duitse kampioen ploeggenote van mede-international Dominique Janssen. Volgend jaar komt ook de jonge PSV-spits Joëlle Smits naar Wolfsburg.

De Utrechtse won met Lyon drie jaar op rij de Champions League. Eind vorige maand was de Franse topclub in de finale met 3-1 te sterk voor Wolfsburg. Van de Sanden mocht in San Sebastian vlak voor tijd invallen.

In de vorige twee finales was haar rol een stuk groter. In de eindstrijd van 2018 tegen Wolfsburg leverde Van de Sanden als invalster drie assists in de verlenging (4-1). Een jaar later tegen FC Barcelona (ook 4-1) gaf ze als basiskracht twee assists.

„Ik ben heel blij met mijn stap naar Wolfsburg”, zegt de excentrieke rechtsbuiten, die bij Lyon niet verzekerd was van een basisplaats. „Een club die al jaren meedoet in de top van Europa. Ik kijk er enorm naar uit om met deze club te gaan spelen voor prijzen. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging.”

Van de Sanden veroverde in 2017 met Oranje de Europese titel. Vorig jaar haalden de Nederlandse voetbalsters op het WK de finale, waarin de Amerikaanse vrouwen te sterk bleken.