Willem II huurt Noors talent van Juventus

De geboren Liberiaan, die sinds 2013 bij Juventus onder contract staat, werd in de afgelopen jaren al verhuurd aan het Belgische Westerlo en het Noorse Valerenga. De middenvelder debuteerde op zijn vijftiende bij Asker en was daarmee de jongste debutant ooit in de Noorse competitie.

"We houden altijd onze ogen en oren open voor versterkingen", reageert technisch manager Joris Mathijsen. "Dat er momenteel enkele middenvelders geblesseerd zijn, hebben we meegenomen in de overweging om hem te halen. Vajebah is fysiek sterk, een typische box-to-box-speler en heeft een goede trap in zijn linkerbeen."

Bruno Andrade vertrekt bij Willem II. De 27-jarige aanvaller gaat aan de slag bij het Israëlische Hapoel Kfar Saba, dat momenteel op de twaalfde plaats staat in de hoogste afdeling. Andrade brak vorig seizoen zijn scheenbeen en kon, nadat hij weer fit was geworden, niet meer op een basisplek rekenen. Andrade speelde 81 wedstrijden voor de Tilburgse club.