Turnster Naomi Visser bij EK voorlopig op eerste plek in meerkamp

De 20-jarige Visser kwam in München in de meerkamp tot een totaalscore van 53,265 punten. Daarmee bleef ze de Duitse turnsters Kim Bui (52,999) en Emma Malewski (52,032) voor. Vera van Pol en Tisha Volleman noteerden respectievelijk de vierde en zesde score.

De meerkampwedstrijd in Duitsland geldt ook direct als finale, wat inhoudt dat de meerkampmedailles vanavond al worden uitgereikt. Er volgen nog drie subdivisies, waarna bekend wordt waar de Nederlandse turnsters eindigen.

Nederland

De wedstrijd van donderdag geldt tevens als kwalificatie voor de teamfinale van zaterdag, waarvoor de beste acht landen zich plaatsen. Ook kunnen turnsters zich plaatsen voor de toestelfinales (top acht per toestel, maximaal twee per land).

Visser zette in München voorlopig de hoogste scores neer op zowel brug (14,266) en vloer (13,633). Volleman staat met 13,00 voorlopig tweede op vloer.

Reactie Visser

Nederland, dat naast Visser, Van Pol en Volleman verder bestaat uit Sanna Veerman en Shadé van Oorschot, staat voorlopig tweede in het landenklassement met 155,464 punten. De Duitse turnsters, onder leiding van bondscoach Gerben Wiersma, deden het met 158,730 punten net iets beter.

„Ik ben erg tevreden met de wedstrijd”, zei Visser na afloop. „Omdat we in de eerste subdivisie turnden, is het lastig om te zeggen waar deze score mij en ons gaat brengen. Er komen nog ontzettend veel turnsters in actie. Maar ik denk dat ik een goede uitgangspositie heb.”