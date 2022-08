Visser leidt nog steeds meerkamp bij EK turnen

De 20-jarige Visser kwam in München in de meerkamp tot een totaalscore van 53,265 punten. Daarmee houdt ze de Roemeense Ana Barbosu (53,032) achter zich. De Duitse Kim Bui (52,999) zakte na de derde subdivisie een plaatsje. Vera van Pol (51,499) staat inmiddels achtste. Tisha Volleman is met een score van 50,333 voorlopig tiende.

De meerkampwedstrijd in Duitsland geldt ook direct als finale, wat inhoudt dat de allroundmedailles donderdagavond al worden uitgereikt.

De wedstrijd geldt tevens als kwalificatie voor de teamfinale van zaterdag, waarvoor de beste acht landen zich plaatsen. Nederland staat tweede en kan een plaats in de finale eigenlijk niet meer ontgaan. Visser heeft nog steeds de hoogste scores op brug (14,266) en vloer (13,633). Op dat laatste toestel is Volleman nu vierde. De beste acht per onderdeel plaatsen zich voor de toestelfinales.