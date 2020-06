Supporters willen terug naar het stadion, maar liefst allemaal

„Of iedereen in het stadion, of niemand per medio september”, zegt Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Hij pleit ervoor om proef te draaien met een deel van de supporters in de oefencampagne in augustus. Zodat er bij de start van de competitie in september bij het uitblijven van grote uitbraken weer volle stadions mogelijk zijn. „Als we pas in september hiermee gaan beginnen is dat gemiste tijd”, zegt Nagtzaam.

Publiek is weer welkom, maar wel op een aantal strikte voorwaarden, liet premier Rutte woensdagavond weten. De 1,5 meterregel moet overal in de stadions worden aangehouden, hetgeen betekent dat de clubs ongeveer een derde deel van hun stadioncapaciteit kunnen gebruiken. Het zingen van liederen en spreekkoren zijn verboden wegens het risico op verspreiding van het coronavirus.

„Ajax heeft 40.000 seizoenskaarten verkocht. Wij kunnen niet met droge ogen naar onze achterban en zeggen dat de een wel en de ander straks niet mag komen”, legt Nagtzaam uit. „Dat is niet te verkopen.”

De supportersvereniging van Feyenoord vindt eveneens dat bij de start van de eredivisie in ieder geval plaats moet zijn voor alle seizoenkaarthouders. „Dit is het startsein om met elkaar aan de slag te gaan”, zegt Remco Ravenhorst. „Het is nu juni, we mogen best die ambitie hebben.”