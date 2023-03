Premium Het beste van De Telegraaf

Suzanne Schulting kijkt vijf jaar na doorbraak foto’s terug: ‘Bij mij zelden saai’

Door Nick Tol

Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer brengen een groet naar de overleden Lara van Ruijven. Ⓒ ANP/HH

Suzanne Schulting (25) is terug in Zuid-Korea, het land waar ze vijf jaar geleden historie schreef. Tijdens de Winterspelen van Pyeongchang won ze als eerste Nederlandse shorttracker ooit een olympische gouden medaille. Haar leven én sport zijn sindsdien voorgoed veranderd. Vanaf vrijdag doet de Friezin in hoofdstad Seoul mee aan de wereldkampioenschappen. In de aanloop naar dat toptoernooi vertelt onze vaderlandse shorttrackkoningin aan de hand van foto’s over haar meest memorabele momenten in de afgelopen vijf jaar.