Wat drijft Dick Advocaat: geld of gras?

Dick Advocaat is ook op 72-jarige leeftijd nog een bezeten vakman. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dick Advocaat begint bij Feyenoord aan zijn 27e klus als trainer. De 72-jarige oefenmeester was letterlijk over de hele aardbol werkzaam en verdiende daarbij een fortuin. Advocaat hoeft in principe nooit meer te werken, maar het is de liefde voor het voetbal en niet de honger naar geld die hem telkens weer richting een stadion of trainingsveld trekt.