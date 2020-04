Sport Kort: Bayern legt Canadees vast tot 2025

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Davies tot 2025 bij Bayern München

18.36 uur: Alphonso Davies heeft zijn contract met Bayern München verlengd tot 2025. De verdediger had nog een verbintenis tot 2023 bij de Duitse kampioen én koploper. De 19-jarige international van Canada werd in 2018 door Bayern overgenomen van Vancouver Whitecaps.

Davies speelde de laatste maanden onder leiding van de nieuwe trainer 'Hansi' Flick steeds vaker in het eerste elftal, uiteraard totdat het seizoen in de Bundesliga wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus werd onderbroken.

Noodfonds met 10 miljoen euro voor sporters in Spanje

16.57 uur: Met een fonds ter hoogte van 10 miljoen euro willen de nationale sportraad van Spanje (CSD), de voetbalbond (RFEF) en de in La Liga verzamelde profvoetbalclubs gezamenlijk sporters in Spanje helpen in tijden van coronacrisis. Dat maakte de sportraad maandag bekend. Ook andere sportinstanties, zoals de spelersvakbond AFE, zijn uitgenodigd het initiatief te ondersteunen.

De sportautoriteiten hebben afgesproken intensief samen te werken "om bij te dragen het imago van Spanje als sterk en veilig sportland te versterken." Daarbij wordt onder meer ook verwezen naar de ondersteuning van het plan het WK voetbal van 2030 te organiseren, samen met Portugal.

Rugby: Australische toppers leven smak salaris in

14.11 uur: De Australische toprugbyers zijn akkoord gegaan met een forse loonsverlaging. Ze leveren tot eind september gemiddeld 60 procent van hun salaris in, meldde directeur Justin Harrison van de spelersvakbond RUPA.

Aan het loonoffer gingen weken van pittige onderhandelingen met de Australische rugbybond vooraf. De sport lijdt zwaar onder de gevolgen van het coronavirus. Sinds half maart wordt er niet meer gespeeld.

De spelers stemden in met beduidend minder inkomen nadat bondsdirecteur Raelene Castle 50 procent salarisverlaging had geaccepteerd en 75 procent van het personeel naar huis had gestuurd. „De onmiddellijke aandacht moet nu uitgaan naar behoud van onze sport op lange termijn en met deze overeenkomst kunnen de spelers daar een belangrijke bijdrage aan leveren”, aldus Harrison.

Voetbal: Belgische voetbalclub Lokeren is failliet

12.35 uur: De Belgische voetbalclub Sporting Lokeren is failliet verklaard. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Voorzitter Louis de Vries meldde maandag eerder al zich neer te leggen bij het vonnis dat de rechtbank van Dendermonde zou uitspreken. Lokeren kwam uit op het tweede niveau in België.

De club kampte met een schuldenlast van zo’n 5 miljoen euro. Diverse leveranciers werden al niet meer betaald en spelers en andere werknemers ontvingen geen salaris meer. „De raad van bestuur en ikzelf als voorzitter van Sporting Lokeren zijn er niet in geslaagd tijdig de noodzakelijke investeerders aan te trekken om de deadlines te halen die de continuïteit van de club moesten verzekeren”, meldde De Vries. „Daarom schikken we ons bij voorbaat in de uitspraak.”

Roeien: EK roeien verplaatst van juni naar oktober

12.12 uur: De Europese kampioenschappen roeien in het Poolse Poznan hebben een nieuwe datum gekregen. Het toernooi staat nu op de kalender van 9 tot en met 11 oktober.

De EK stonden gepland voor 5 tot en met 7 juni, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde voor uitstel. Er zijn in overleg met de nationale bonden ook nieuwe data gevonden voor de EK beloften (onder 23) in Duisburg (5 en 6 september) en de EK junioren in Belgrado (26 en 27 september).

Hockey: Nunnink verruilt Oranje-Rood voor Den Bosch

10.37 uur: Hockey-international Laura Nunnink verruilt na vele jaren Oranje-Rood uit Eindhoven voor Den Bosch. De 25-jarige middenvelder, die al 120 keer in het shirt van Oranje speelde, heeft een contract voor twee jaar getekend bij de meervoudig Nederlands kampioen.

Bestuurslid tophockey Vera Vorstenbosch van Den Bosch is blij met de komst van Nunnink. „We hebben al voor de huidige bizarre tijd met Laura gesproken en beide partijen waren enthousiast. Het is fijn dat we in deze tijden zulk positief nieuws kunnen brengen.”

Nunnink was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. „Ik ken bij Den Bosch al veel meiden, wat de overstap gemakkelijker maakte. Bij Den Bosch wil ik mezelf nog meer ontwikkelen en uiteraard met mijn nieuwe teamgenoten prijzen pakken.”