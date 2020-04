Sport Kort: Belgische voetbalclub Lokeren is failliet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Belgische voetbalclub Lokeren is failliet

12.35 uur: De Belgische voetbalclub Sporting Lokeren is failliet verklaard. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Voorzitter Louis de Vries meldde maandag eerder al zich neer te leggen bij het vonnis dat de rechtbank van Dendermonde zou uitspreken. Lokeren kwam uit op het tweede niveau in België.

De club kampte met een schuldenlast van zo’n 5 miljoen euro. Diverse leveranciers werden al niet meer betaald en spelers en andere werknemers ontvingen geen salaris meer. „De raad van bestuur en ikzelf als voorzitter van Sporting Lokeren zijn er niet in geslaagd tijdig de noodzakelijke investeerders aan te trekken om de deadlines te halen die de continuïteit van de club moesten verzekeren”, meldde De Vries. „Daarom schikken we ons bij voorbaat in de uitspraak.”

Roeien: EK roeien verplaatst van juni naar oktober

12.12 uur: De Europese kampioenschappen roeien in het Poolse Poznan hebben een nieuwe datum gekregen. Het toernooi staat nu op de kalender van 9 tot en met 11 oktober.

De EK stonden gepland voor 5 tot en met 7 juni, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde voor uitstel. Er zijn in overleg met de nationale bonden ook nieuwe data gevonden voor de EK beloften (onder 23) in Duisburg (5 en 6 september) en de EK junioren in Belgrado (26 en 27 september).

Hockey: Nunnink verruilt Oranje-Rood voor Den Bosch

10.37 uur: Hockey-international Laura Nunnink verruilt na vele jaren Oranje-Rood uit Eindhoven voor Den Bosch. De 25-jarige middenvelder, die al 120 keer in het shirt van Oranje speelde, heeft een contract voor twee jaar getekend bij de meervoudig Nederlands kampioen.

Bestuurslid tophockey Vera Vorstenbosch van Den Bosch is blij met de komst van Nunnink. „We hebben al voor de huidige bizarre tijd met Laura gesproken en beide partijen waren enthousiast. Het is fijn dat we in deze tijden zulk positief nieuws kunnen brengen.”

Nunnink was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. „Ik ken bij Den Bosch al veel meiden, wat de overstap gemakkelijker maakte. Bij Den Bosch wil ik mezelf nog meer ontwikkelen en uiteraard met mijn nieuwe teamgenoten prijzen pakken.”