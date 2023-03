Beresterke Van Gerwen langs Van Barneveld: ’Raymond op dit moment Stuttgart’

De 33-jarige Van Gerwen produceerde een gemiddelde van ruim 108. Van Barneveld, die met een glimlach op zijn gezicht speelde, bleef ondanks tien punten minder gemiddeld, in de buurt. De eerste negen legs gingen met de darts mee, maar in de laatste leg sloeg Van Gerwen toe. Eerst miste hij nog nipt dubbel 13 om 146 uit te gooien, maar een halve minuut later was dubbel 4 wel raak

Stuttgart

Voorafgaand aan het duel had de 55-jarige Van Barneveld gezegd dat een duel met zijn Nederlandse rivaal een soort Ajax - Feyenoord is „Hij is een geweldige kerel, maar Raymond is Stuttgart op het moment”, grapte Van Gerwen, die sinds zijn terugkeer goed gooit, maar nog niet terug is aan de absolute top. Stuttgart is de nummer laatst in de Bundesliga.

Van Gerwen won de European Darts Open al vijf keer, waaronder de laatste drie edities. In 2020 en 2021 werd het toernooi niet georganiseerd, vanwege de coronapandemie.”

Na afloop reageerde Van Gerwen vanzelfsprekend verheugd op zijn winst tegen van Barneveld. „Erg blij met de manier waarop ik vanavond speelde, ik wist dat ik op mijn best moest zijn omdat Raymond me altijd tot het uiterste drijft. Het publiek was fenomenaal vanavond, bedankt voor alle steun”, twitterde Mighty Mike.