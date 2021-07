Femke Heemskerk wel naar finale: ’Ik heb hier zo, zo, zó hard voor gewerkt’

De houdster van het Nederlands record (52,69) tikte in de halve finales aan in 52,93 seconden. Heemskerk plaatste zich daarmee als zesde voor de finale van de 100 vrij, dat als het meest prestigieuze nummer geldt. „Ik wist dat ik heel scherp moest zijn deze ochtend, want er zouden koppen gaan rollen. Ik was vastberaden dat het niet míjn kop zou worden.”

Heemskerk had de avond ervoor in de series de negende tijd neergezet (53,10). Ze sprak toen al de hoop uit om in de halve finales eindelijk weer eens in de 52 seconden te zwemmen. Dat lukte haar in haar lange carrière pas twee keer. In april 2015 zwom ze in Eindhoven twee dagen achter elkaar een zogeheten 52’er: 52,79 en 52,69. „Ik ben heel trots dat ik hier sta en dat ik er bij lig in de finale. Ik zei net tegen de fysio: ik heb alvast een olympisch diploma, nu kijken wat ik nog meer kan doen.”

De Zuid-Hollandse heeft moeilijke jaren achter de rug. Op beslissende momenten werd ze vaak geteisterd door ’demonen’ in haar hoofd. Die zorgden ervoor dat ze op grote toernooien niet aan de verwachtingen kon voldoen. Als estafettezwemster zwom ze al vijf olympische finales, maar individueel lukte dat nog nooit.

„In Peking zwom ik alleen de 200 wissel, een bijnummertje. In Londen was ik wel goed, maar niet goed genoeg en eindigde ik volgens mij als elfde. En van Rio weten we hoe het ging.” Heemskerk deelde in 2016 in de malaise van de zwemploeg. Ze hervond de afgelopen jaren echter het plezier in de sport en haalde in mei op de EK in Boedapest haar eerste individuele langebaantitel binnen, op de 100 vrij.

„Ik weet dat ik goed bezig ben. Ik ben geen enkele horde uit de weg gegaan, ik ben altijd bereid om uit mijn comfortzone te stappen en te kijken waar ik het beter kan doen. Dat is soms heel confronterend, maar ik ben ervan overtuigd dat dat je een beter mens maakt. Heel fijn dat het dit oplevert. Ik ga er heel erg van genieten.”

Vijf finales

Heemskerk zwom al vijf olympische finales als onderdeel van een estafetteploeg, met als hoogtepunten het goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4x100 vrij. De regerend Europees kampioene op de 100 vrij kan nu gaan proberen individueel een medaille te pakken.

De 33-jarige Heemskerk veroverde eind mei in Boedapest de Europese titel op de 100 vrij in 53,05. Kromowidjojo eindigde daar als nummer 4 naast het podium. Ze werd in Hongarije wel voor de tweede keer Europees kampioene op de 50 vrij.

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ ANP/HH

Ranomi Kromowidjojo

Ranomi Kromowidjojo bleef woensdag steken in de series van de 100 meter vrije slag. De olympisch kampioene van Londen 2012 zou na haar teleurstellende tijd van 53,71 seconden in de series eigenlijk een swim-off moeten zwemmen, maar ’Kromo’ besloot daarvan af te zien.

De 30-jarige Groningse gaat zich volledig richten op de 50 vrij, de kortste afstand waarvan vrijdagavond de series zijn. Ze is de Europese kampioene op de 50 vrij.

Kromowidjojo zette precies dezelfde tijd neer als de Française Marie Wattel. Het bleek de zestiende tijd, zodat een swim-off noodzakelijk zou zijn. De Groningse slaat die extra kans om de halve finales te bereiken echter af.

Shit-keuze

Hoe moeilijk de keuze ook was, Kromowidjojo hoefde er niet lang over na te denken. De drievoudig olympisch kampioene besloot af te zien van een swim-off voor een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag op de Olympische Spelen en gaat zich volledig focussen op de kortste afstand, de 50 meter.

„Het was geen makkelijke keuze, echt een shit-keuze”, zei de 30-jarige Groningse na haar teleurstellende optreden in de series. „Want als sporter moet je iedere kans die je krijgt pakken, zeker op de Spelen. Maar als topsporter en als ’Kromo’ ga je toch ook meteen denken: waar liggen mijn kansen? Mijn gevoel zei: lekker laten lopen en voor die 50 gaan. Ik voelde dat in mijn hart ook. En dan is het rationeel gezien gewoon een heel simpele rekensom.”

De olympisch kampioene van Londen 2012 op de 50 en 100 vrij kwam in Tokio in de series niet verder dan 53,71 seconden. Het bleek de zestiende tijd, die ze moest delen met de Française Marie Wattel. Een swim-off zou nodig zijn om te bepalen wie zich bij de laatste zestien zou scharen.

Kromowidjojo hoopt dat ze, door zich terug te trekken uit de 100 meter, helemaal uitgerust kan starten op de 50 meter. Het is de afstand waarop ze de regerend Europees kampioene is.

„Ik wist vooraf dat je hier in de 52 seconden moet zwemmen om de finale te halen. Het gaat superhard, het veld is heel sterk en breed. Toen ik aantikte en 53,7 zag, wist ik dat het niet genoeg was. Ik voel me hartstikke goed, ik ben niet ziek of geblesseerd, en ik vind dat ik harder moet kunnen zwemmen. Ik heb de kans gekregen om het over te doen, maar daar zie ik van af. Ik kan wel de hele nacht huilen, schelden en boos zijn, maar ik moet hier een positieve draai aan geven. Ik ga uitgerust die 50 meter in, daar ga ik alles op zetten. En dit moet een motivator zijn voor die afstand.”

Verbaasd

Heemskerk was heel verbaasd toen ze hoorde dat Kromowidjojo eigenlijk een swim-off had moeten zwemmen. „O, echt? In de series wordt zo ongelooflijk hard gezwommen. Ik moet morgen echt zó goed zijn om de finale te halen. Want die finale, dat is mijn doel”, zei Heemskerk, die had gehoopt op een tijd in de 52 seconden. „Die had ik heel graag willen zwemmen. Het voelde goed, ik denk alleen dat ik op de eerste 50 meter iets te veel power in mijn slag had, want ik kon daarna net niet helemaal doorversnellen. Ik had iets ’lichter’ moeten zwemmen. Het veld zit heel dicht bij elkaar, alleen McKeon ligt echt los.”

De Australische Emma McKeon zette in de serie van Kromowidjojo met 52,13 een olympisch record neer. De Groningse, die in de baan naast McKeon lag, tikte pas ruim 1,5 seconde later aan. Op de Spelen van Rio 2016 haalde ’Kromo’ als titelverdedigster de finales van de 50 en 100 meter, maar op beide afstanden greep ze naast de medailles. Op de 50 meter (zesde) was het verschil met brons 0,08 seconde, op de 100 meter (vijfde) 0,09 seconde.

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Bekijk hier de medaillespiegel.