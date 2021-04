Formule 1 dit jaar niet naar Canada, wel naar Turkije

Eerder in april werd al duidelijk dat de race in Montréal voor het tweede jaar op rij hoogstwaarschijnlijk niet door kon gaan, vanwege de situatie in Canada en de reisbeperkingen. Inmiddels is er definitief een streep gezet door de Grand Prix op Circuit Gilles Villeneuve. Wel heeft de Formule 1 het contract met de organisatoren van de Canadese Grand Prix met twee jaar verlengd.

Een week na de race in Baku (6 juni) wacht voor Max Verstappen en consorten nu een race op Istanbul Park. De Grand Prix van Turkije kwam ook vorig jaar door de coronapandemie al op de kalender. Halverwege november ging de zege toen naar Lewis Hamilton, die daarmee zijn zevende wereldtitel veiligstelde.