Tiener Van Kalmthout grijpt stoeltje in IndyCar

De rijder uit Hoofddorp eindigde het voorbije jaar als tweede in de Indy Lights-serie, het voorportaal van de IndyCar. Mede dankzij de hulp van sponsor Jumbo, die zich graag inzet voor talentvolle sporters, kan Van Kalmthout zijn droom nu verwezenlijken. In Amerika heeft hij ook veel gehad aan de steun van Arie Luyendijk, die in het verleden in totaal vier races won in de strijd om het IndyCar-kampioenschap. Luyendijk is tot dusver ook de enige Nederlander die de beruchte Indianapolis 500 op zijn naam heeft geschreven.

Van Kalmthout, of VeeKay, is de zoon van coureur Marijn van Kalmthout. De aanstaande IndyCar-coureur maakte in 2017 zijn debuut in de Amerikaanse racerij. Volgend jaar treedt hij in de voetsporen van Luyendijk. De laatste Nederlander in de IndyCar was Robert Doornbos, tien jaar geleden.

„IndyCar is de Formule 1 van Amerika”, zei Van Kalmthout twee weken geleden al tegenover De Telegraaf. „Van de Max-gekte probeer ik natuurlijk ook een beetje de Rinus-gekte te maken in Nederland. Ik moet zorgen dat ik races ga winnen en ik denk dat ik dat gewoon kan. Dat zal niet makkelijk worden, maar ik denk dat ik de laatste jaren heb laten zien wat ik in mijn mars heb.”

Spijt van zijn keuze voor het racen in Amerika heeft Van Kalmthout dus zeker niet. Sinds hij Luyendijk in 2016 ontmoette ziet hij de oud-coureur als zijn ’racevader’ en overlegt hij zijn sportieve opties ook met de tweevoudig Indy 500-winnaar. „Hij is echt een legende. Arie is heel belangrijk voor mij. Ik ben er vanaf 2017 al mee bezig om de IndyCar te halen. Bijna niemand is daar zo snel in geslaagd als ik nu.”