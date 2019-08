Sport Kort: Einde verhaal Schuurs bij vrouwendubbel

Tennis: Schuurs onderuit bij US Open

22.19 uur: Demi Schuurs is samen met haar Duitse partner Anna-Lena Grönefeld in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel blijven steken. De Nederlands-Duitse combinatie verloor met 7-6 (3) 6-2 van de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Bernarda Pera.

Schuurs en Grönefeld waren als vijfde geplaatst in New York. Vorig jaar haalde Schuurs, die toen een duo vormde met de Belgische Elise Mertens, nog de kwartfinales op de US Open. Dat is haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

In aanloop naar de US Open haalde Schuurs/Grönefeld nog de finale op de grote WTA-toernooien in Toronto en Cincinnati.

Joost Luiten Ⓒ AFP

Golf: Luiten levert in in Zwitserland

18.42 uur: Joost Luiten is op de Omega European Masters naar de 41e plek gezakt. De beste Nederlandse golfer, die de dag begon als de nummer 36, ging in de Zwitserse Alpen rond in 68 slagen. Luiten noteerde op de eerste elf holes par en bleef dankzij vier birdies op de laatste holes uiteindelijk twee slagen onder par. Vrijdag liep Luiten ook een ronde van 68 en op de openingsdag had hij 69 slagen nodig.

Anna van der Breggen Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Van der Breggen soleert naar zege GP Plouay

17.13 uur: Anna van der Breggen heeft met een knappe solo de GP Plouay gewonnen. De wereldkampioenen kwam na 128,6 kilometer alleen aan in Plouay. Achter haar werd de Amerikaane Coryn Rivera tweede en haar land- en ploeggenote Amy Pieters derde.

Van der Breggen ging er met zo’n tien kilometer te gaan vandoor op de laatste beklimming van de Côte du Lézot. Op de beklimming van de Côte de Ty Marrec liep ze iets verder uit, maar de achtervolgsters kwamen nog even heel dichtbij. Van der Breggen hield echter stand en voegde de wedstrijd uit de WorldTour in Bretagne toe aan haar lange erelijst.

Pieters won de GP Plouay vorig jaar. Ze bleef toen in de sprint haar landgenote Marianne Vos en Rivera voor

Jochem Kamphuis Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Ajax krijgt andere scheidsrechter

14.45 uur: Vanwege een blessure van Pol van Boekel is Jochem Kamphuis zondag de scheidsrechter bij Sparta Rotterdam - Ajax. Van Boekel neemt zijn plaats in als VAR bij de wedstrijd op Het Kasteel.

Eythora Thorsdottir Ⓒ Roel Dijkstra

Turnen: Tweede plaats voor vrouwen in Heerenveen

13.46 uur: De Nederlandse vrouwen zijn bij een interland tegen Italië en Noorwegen in Heerenveen als tweede geëindigd. Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser, Tisha Volleman en Lieke Wevers kwamen tot een totaal van 162,067 punten. De Italiaanse vrouwen deden het beter: 165,766. Noorwegen (146,400) was geen partij voor Oranje in de wedstrijd ter voorbereiding op de WK die begin oktober in Stuttgart zijn. Daar kan olympische deelname voor Tokio 2020 worden afgedwongen.

Yasuhiro Yamashita Ⓒ Hollandse Hoogte

Anton Geesink Award voor oud-judoka Yamashita

De 62-jarige Japanner Yasuhiro Yamashita heeft zaterdag tijdens de WK judo in Tokio de Anton Geesink Award in ontvangst mogen nemen. Hij kreeg de ereprijs van Judo Bond Nederland uit handen van voorzitter Felix Thieme.

Yamashita was in 1984 olympisch kampioen in de open klasse. Ook werd hij vier keer wereldkampioen en negen keer kampioen van Japan. Hij bleef 203 opeenvolgende partijen ongeslagen. Vanwege deze bijzondere prestaties werd Yamashita door de jury voor de award voorgedragen.

Succes Nederlandse zeilers in Enoshima

10.00 uur Zeiler Nicholas Heiner en het duo Annemiek Bekkering/Annette Duetz hebben de wereldbekerwedstrijd op het olympische water van Enoshima gewonnen. Heiner deed dat in de Finn-klasse. Bekkering en Duetz, net als Heiner als leider in het klassement aan de medalrace begonnen, waren de besten in de 49erFX-klasse.

In Enoshima vinden volgend jaar de olympische zeilwedstrijden plaats tijdens Tokio 2020.

Heiner pakte vorige week tijdens het zogenoemde testevent op hetzelfde water al zilver, net als Marit Bouwmeester in de Laser Radial. De Friezin moet haar medalrace nog varen.

Nicholas Heiner (op archiefbeeld) Ⓒ Hollandse Hoogte

Savelkouls klaar op WK judo

08.25 uur Judoka Tessie Savelkouls is bij de WK in Tokio gestrand in de tweede ronde. In de zwaarste vrouwenklasse (+78 kilo) verloor ze op ippon van de de Azerbeidzjaanse Irina Kindzerska. Savelkouls pakte vorig jaar brons bij de EK maar moest de WK overslaan wegens een schouderblessure.

In de eerste ronde had ze nog wel gewonnen met waza-ari van de Britse Sarah Adlington.

Tessie Savelkouls Ⓒ ANP