Sport Kort: judoka Savelkouls klaar op WK

Savelkouls klaar op WK judo

08.25 uur Judoka Tessie Savelkouls is bij de WK in Tokio gestrand in de tweede ronde. In de zwaarste vrouwenklasse (+78 kilo) verloor ze op ippon van de de Azerbeidzjaanse Irina Kindzerska. Savelkouls pakte vorig jaar brons bij de EK maar moest de WK overslaan wegens een schouderblessure.

In de eerste ronde had ze nog wel gewonnen met waza-ari van de Britse Sarah Adlington.