Sport Kort: Succes Nederlandse zeilers in Enoshima

Succes Nederlandse zeilers in Enoshima

10.00 uur Zeiler Nicholas Heiner en het duo Annemiek Bekkering/Annette Duetz hebben de wereldbekerwedstrijd op het olympische water van Enoshima gewonnen. Heiner deed dat in de Finn-klasse. Bekkering en Duetz, net als Heiner als leider in het klassement aan de medalrace begonnen, waren de besten in de 49erFX-klasse.

In Enoshima vinden volgend jaar de olympische zeilwedstrijden plaats tijdens Tokio 2020.

Heiner pakte vorige week tijdens het zogenoemde testevent op hetzelfde water al zilver, net als Marit Bouwmeester in de Laser Radial. De Friezin moet haar medalrace nog varen.

Savelkouls klaar op WK judo

08.25 uur Judoka Tessie Savelkouls is bij de WK in Tokio gestrand in de tweede ronde. In de zwaarste vrouwenklasse (+78 kilo) verloor ze op ippon van de de Azerbeidzjaanse Irina Kindzerska. Savelkouls pakte vorig jaar brons bij de EK maar moest de WK overslaan wegens een schouderblessure.

In de eerste ronde had ze nog wel gewonnen met waza-ari van de Britse Sarah Adlington.

Tessie Savelkouls Ⓒ ANP