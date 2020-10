Ex-jeugdspeler Feyenoord en Sparta opgepakt na schietpartij in Amerika

Dunning sloot in januari aan bij het team van de Utah Valley University. Dinsdagavond loste hij volgens de Amerikaanse pers vanuit een auto, met nog vier inzittenden, drie schoten richting een groep studenten. Eén daarvan zou in het hoofd zijn geraakt. De volgens rapporten bezorgde bestuurder van de auto reed nog een keer terug om te zien of er iemand gewond was geraakt. Eén van de andere inzittenden verklaarde later aan de politie, dat Dunning eerder op de avond ook iemand in het been zou hebben geschoten. De voormalig international van Canada en de Verenigde Staten Onder 17 zou na contact met de politie hebben ingestemd met een verhoor en werd gearresteerd.

Dunning kwam in de zomer van 2018 in Nederland terecht vanwege de werkzaamheden van zijn vader als fysiotherapeut. Die reisde voor zijn werk de wereld rond. De middenvelder bood zich aan bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij mocht zich een seizoen bewijzen en speelde er enkele duels. Het leidde niet tot een voortzetting, waarna Dunning in de zomer van 2019 bij Sparta belandde. Ook daar stond de Canadees te boek als een aardige jongen en was hij immer van onbesproken gedrag.

Dunning kwam voetballend en fysiek ook tekort voor een toekomst in Rotterdam-West. Hij kwam nauwelijks in competitieverband in actie in de Sparta-jeugd en verliet de opleiding in december. De familie keerde destijds ook terug naar de Verenigde Staten.