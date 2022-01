Lieke Klaver loopt ruim onder limiet en plaatst zich voor WK indoor

Verhalen achter het nieuws

Hoe gezond is hardlopen nu eigenlijk echt?

Het is weer het begin van het nieuwe jaar. Voor veel mensen de tijd om aan hun goede voornemens te werken. Wellicht heb je jezelf voorgenomen om wat vaker een rondje te gaan hardlopen. Of misschien doe je dit jaar zelfs mee aan een marathon. Dat bewegen gezond is, is een feit. Maar hoe gezond is har...