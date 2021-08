Dag 14 in Tokio: Wat heb ik gemist?

Sport

Harrie Lavreysen was te moe om te juichen

„Ik wilde graag een arm in de lucht steken, maar ik had de kracht niet meer. En ook mijn ademhaling niet meer onder controle”, vertelde Harrie Lavreysen nadat hij in de olympische sprintfinale in drie heats had afgerekend met vriend en eeuwige rivaal Jeffrey Hoogland.