Uitstel Spelen zaait twijfel bij baankanon Wild (37)

Kirsten Wild is kanshebber voor olympisch goud Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Natuurlijk komt het niet als een verrassing en begrijpt baanrenster Kirsten Wild als geen ander dat de Olympische Spelen dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Maar de Zwolse is ook 37 jaar en had alles op alles gezet om nog één keer te vlammen en hopelijk met een olympische titel haar afscheid aan te kondigen. „Dit is de enige juiste beslissing”, zegt Wild, waarna ze op de vraag wat dat voor haar als topsporter betekent antwoordt: „Op mij heeft dit een enorme impact.”