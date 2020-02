Novak Djokovic, de man met de hardste kop

Novak Djokovic kust zijn gewonnen beker. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Hij is bij vlagen een heethoofd en zoekt de grenzen op van het toelaatbare. Maar Novak Djokovic is bovenal een overlevingskunstenaar die met zijn beste tennis op de proppen komt wanneer hij met zijn rug tegen de muur staat. Die keiharde mentaliteit leverde hem zijn achtste hoofdprijs op bij de Australian Open en zijn zeventiende grandslamtitel in totaal. Vooral dat laatste is interessant.