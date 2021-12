Premium Het beste van De Telegraaf

Column Ruud Gullit: Verruim snel de sportmaatregelen

Door Ruud Gullit Kopieer naar clipboard

’Sport has the power to change the world’. Het waren de legendarische woorden die Nelson Mandela de wereld ooit toevertrouwde. Sport heeft de macht om iets te veranderen in de wereld. Ik moest eraan denken toen Max Verstappen zondag wereldkampioen Formule 1 werd. Meer dan vijf miljoen mensen keken ernaar. Nederland was weer even één. Iedereen juichte voor Max. In deze onbestendige tijd van de coronapandemie, met steeds verdergaande polarisatie, kwam dit Verstappen-moment als geroepen voor Nederland.