Max Verstappen: ’Dat moeten we accepteren, wat heel lastig is’

Voor de Nederlander is het een pijnlijke conclusie. „Het was een teleurstellende kwalificatie. Een zevende plaats is helemaal niet wat we willen. Daar kunnen we nu niets meer aan veranderen. Heel het weekend is het sowieso al heel slecht gegaan, geen balans en geen grip. En dan sta je daar.”

De Red Bull-coureur vervolgt: „We moeten het nu accepteren, wat heel moeilijk is. Nu proberen er morgen het beste van te maken”, zo sluit hij positief af.

