VIDEO Ecuadoriaanse voetbalster trapt scheidsrechter in zijn edele delen

Premium Voetbal

Italiaanse droom Kasius: van Volendamse dijk naar Stadio Olimpico in Rome

Denso Kasius begon het seizoen nog in het shirt van FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie, maar stond zondagavond in de basis bij het bezoek van Bologna aan het kolossale Stadio Olimpico van AS Roma. De 19-jarige Delftenaar, in januari door Bologna overgenomen van FC Utrecht, dat hem verhuurd ha...