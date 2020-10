PSV duimt dat ’AZ-scenario’ komende dagen uitblijft

Ook trainer Roger Schmidt keek er een beetje bedrukt bij. „Corona is niet alleen in ons team, corona is in het hele voetbal. Het virus blijft nog wel even in de wereld, ben ik bang. Dat moeten we accepteren en we moeten er weloverwogen mee omgaan”, zei hij.

Zo heel gek klonken de vragen niet. Na de afgelopen interlandperiode waren de ogen in Nederland vooral gericht op AZ, waar het virus flink toesloeg. Liefst dertien spelers van de Alkmaarders bleven de voorbije dagen thuis in quarantaine en misten de trip naar Napels, waar AZ donderdag stuntte door met een verzwakte selectie alsnog van Napoli te winnen (0-1).

Roger Schmid met Olivier Boscagli. Ⓒ ANP

Bij PSV liepen Jordan Teze (Jong Oranje) en Eran Zahavi (Israëlisch elftal) het virus op toen ze even weg waren bij de club uit Eindhoven. De verdediger en aanvaller misten daardoor zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-3) en ook ontbraken ze donderdag nog tegen Granada. Zorgwekkender voor PSV is dat Pablo Rosario en Cody Gakpo woensdag bij een nieuwe ronde ook positief testten. Dat zijn twee belangrijke basisspelers dit seizoen. PSV had ze tegen Granada goed kunnen gebruiken.

Rosario en Gakpo trainden de voorbije week mee met de selectie van PSV. De volgende testronde is daardoor nog net wat spannender voor de Brabanders. Valt het mee, of zijn misschien toch ook andere spelers besmet? Schmidt kan in aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen Vitesse meer tegenslagen eigenlijk niet gebruiken. Toen Mario Götze tegen Granada halverwege uitviel, werd dat wel duidelijk. „Ik had totaal ongeveer vier opties vandaag op de bank”, was Schmidt daar duidelijk over.

