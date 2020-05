IOC stelt 800 miljoen dollar beschikbaar voor kosten uitstel Olympische Spelen

Vanwege de coronacrisis moesten de Spelen van Tokio 2020 met een jaar worden uitgesteld. Het grootste deel van het bedrag, 650 miljoen dollar, heeft betrekking op de organisatie van het evenement. Met 150 miljoen dollar wil het IOC de internationale sportfederaties en nationale olympische comités (NOC’s) financieel ondersteunen.

„We houden er rekening mee dat we een bedrag tot 800 miljoen dollar zullen bijdragen voor ons deel en verantwoordelijkheden wat betreft het uitstel van de Spelen in Tokio”, vertelde Bach tijdens een videopersconferentie. Het genoemde bedrag komt boven op de kosten die het organisatiecomité en de lokale autoriteiten maken vanwege het uitstel met een jaar. Die lopen in schattingen uiteen van 2 tot 5 miljard euro.

„De eerste prioriteit van de organisatie in Japan is het veiligstellen van het olympisch dorp en de accommodaties waar de sporten plaatsvinden”, vertelde Bach. Het is een kostbare aangelegenheid. De appartementen waarin de atleten moeten worden ondergebracht zouden eigenlijk dit najaar, na de Paralympische Spelen, een woonwijk moeten gaan vormen.

Namens het IOC meldde topbestuurder Christophe Dubi erop te vertrouwen dat alles in orde komt. „Het is een monumentale klus om onder meer het olympisch dorp, de perscentra en de hotels beschikbaar te houden. Iedereen is van goede wil”, aldus Dubi die van Bach even mocht ’inbreken’.

De Duitser weigerde in te gaan op speculaties over een nieuw uitstel, afstel, of verplaatsing als het coronavirus volgend jaar nog rondwaart. „We werken nu met volle overtuiging aan het succes van Tokio 2020 in 2021, aan Spelen die in een voor alle betrokkenen veilige omgeving worden gehouden. Maar niemand weet hoe de wereld er morgen uitziet.”

Het IOC komt op 17 juli bij elkaar voor het 136e congres. Dat gebeurt voor het eerst via een videoconferentie.