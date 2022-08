Premium Het beste van De Telegraaf

Duivelse dilemma’s rond transfer Gakpo: ’Ik had kans moeten pakken bij United’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Met het einde van de transferwindow in zicht is Eindhoven en omstreken in de ban van één vraag: blijft Cody Gakpo behouden voor PSV? De Engelse laagvlieger Southampton heeft maandag een bod gedaan op de aanvaller melden Engelse bronnen, terwijl Gakpo ook de interesse geniet van Manchester United. Het is duidelijk dat Gakpo open staat voor een klapper op de transfermarkt vlak voor de deadline. Hoe kijken PSV’ers met een grote staat van dienst naar de situatie rond de Voetballer van het Jaar van het voorbije seizoen?