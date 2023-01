VVV-Venlo pakt na late goal winst bij Jong PSV, ook Jong Ajax onderuit

VVV kwam al snel op achterstand in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven, waarnaar Jong PSV was uitgeweken omdat het veld op De Herdgang niet bespeelbaar was. Jason van Duiven kopte in de 10e minuut de openingstreffer binnen. Robin Lathouwers maakte na een uur de gelijkmaker. Venema kopte in de laatste officiële speelminuut na een goede voorzet van Özcan Yasar de 2-1 binnen.

Jong Ajax ging in Amsterdam onderuit tegen Roda JC (1-2). Donny Warmerdam had de Amsterdammers nog op voorsprong gezet. Dylan Vente maakte tegen het einde van de eerste helft gelijk voor de Limburgers. Door een eigen doelpunt van Warmerdam kwam Roda op voorsprong. Die stand hield Roda vast in de tweede helft. De ploeg uit Kerkrade staat negende met 28 punten. Jong Ajax heeft 5 punten minder en 1 minder dan Jong PSV.

Dylan Vente maakt gelijk voor Roda JC. Ⓒ Pro Shots

Jong AZ

Jong AZ bleef in Wijdewormer tegen Helmond Sport steken op 1-1. Soulyman Allouch zette de thuisploeg kort na rust uit een strafschop op 1-0. Peter van Ooijen maakte enkele minuten later gelijk. Jong AZ staat zevende met 32 punten.