Max Verstappen tevreden met derde plek in kwalificatie

„Het is het hele weekeinde al moeilijk om de banden werkend te krijgen, aangezien hier net nieuw asfalt is gelegd. Lastig om de banden voor en achter matchend te krijgen”, aldus Verstappen. „Ik ben blij met mijn kwalificatie. Dat laatste rondje was prima. We hebben nog veel om voor te vechten tijdens de race. Hopelijk kunnen we in de buurt van Mercedes blijven. Ik ben benieuwd, we hebben ook niet veel info wat betreft de banden, hoe die het gaan houden tijdens de race.”

In Portimão snelde Hamilton in de laatste seconden naar de snelste tijd. De WK-leider besloot twee snelle rondjes achter elkaar te rijden, waar zijn teamgenoot Bottas tijdens die laatste push – zoals gebruikelijk – voor een rappe ronde koos.

„Het is hier zo moeilijk om de banden werkend te krijgen. Daarom wilde ik een extra run doen en dat werkte perfect”, legde de polesitter uit. „Dit is echt een hardcore-circuit. Een van de meest uitdagende circuits waar ik ooit ben geweest.”

De race start zondagmiddag om 14.10 uur Nederlandse tijd. Er is regen voorspeld in de Algarve, al lijkt vooralsnog de meeste neerslag pas na de race te vallen.

Bekijk hier de standen in de diverse klassementen en de volledige Formule 1-kalender