Extra klappen voor Giro: geen passage Grote Sint-Bernhardpas en nieuwe coronagevallen

De berg was voorzien in het parcours van de dertiende etappe. De weg langs het aanvankelijk hoogste punt van deze Giro op 2469 meter, is vanwege hevige sneeuwval onvoldoende begaanbaar. In plaats daarvan gaan de renners door een tunnel op 1878 meter hoogte.

De top van de beklimming naar Tre Cime di Lavaredo in de negentiende etappe is nu het hoogste punt, op 2304 meter. Met name in de derde week van de Giro wordt de organisatie nog voor grote uitdagingen gesteld door het weer. Er zijn dan veel bergritten.

Pozzovivo

Het coronavirus blijft ook na het vertrek van Remco Evenepoel slachtoffers maken in het peloton. Domenico Pozzovivo is de volgende die vanwege een positieve besmetting de koers verlaat. Ook zijn teamgenoot Mads Würtz-Schmidt stapt niet meer op.

„Helaas zullen Domenico Pozzovivo en Mads Würtz-Schmidt vandaag niet aan de start verschijnen van etappe 10”, schrijft de ploeg Israel-Premier Tech op social media. „Domenico testte vanmorgen positief op Covid. Mads is negatief getest, maar voelt zich sinds gisteren niet lekker en kan niet starten.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Pozzovivo gold als de kopman binnen Israel-Premier Tech. De 40-jarige coureur was afgelopen jaar nog achtste in de Giro d’Italia en reed ook al zes keer eerder top10 in zijn thuisronde. Na het wegvallen van Evenepoel stond hij slechts twintigste, maar wel in de wetenschap dat hij voorlopig niet meer bezig hoefde te zijn met tijdrijden.

Even later werd bekend dat Callum Scotson en Sven Erik Bystrøm eveneens moeten opgeven vanwege corona. Vooral de opgave van die laatste is opvallend. De Noor verkondigde eerder nog niet naar huis te gaan na een positieve test omdat hij geen symptomen vertoonde. Inmiddels heeft hij die wel, zo meldt zijn ploeg Intermarché Circus-Wanty.

Naast Pozzovivo - de oudste coureur aan de start van deze ronde - Scotson, Bystrøm en Evenepoel testte ook Rigoberto Uran positief. Hij kreeg zondagavond al het slechte nieuws. Verder verschijnen Stefan Küng en Rein Taaramäe niet meer aan de start.

Ook Oscar Riesebeek ging niet van start in de tiende etappe. De Nederlandse renner is ziek, meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. „Hij is koortsig, kucht en heeft diarree”, aldus de ploeg.

De tweede week van de Italiaanse koers begint dinsdag met een rit over 196 kilometer van Scandiano naar Viareggio. Na de opgave van Evenepoel draagt de Brit Geraint Thomas de roze leiderstrui.