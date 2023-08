Go Ahead Eagles overtreft FC Volendam al in eerste helft

Bas Kuipers bracht Go Ahead in de 13e minuut aan de leiding en vlak voor rust tilden Oliver Edvardsen en Willum Thór Willumsson de stand naar 3-0. Daryl van Mieghem verkleinde de achterstand van FC Volendam na een uur tot twee doelpunten, maar in het laatste half uur kwam de ploeg uit Deventer niet meer in de problemen. Zo’n 5 minuten voor tijd schoot invaller Enric Llansana, die in 25 duels niet eerder scoorde voor Go Ahead, van buiten het zestienmetergebied zelfs nog de 4-1 binnen. In de slotfase moest FC Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba naar de kant met een fikse hoofdwond.

Aanvaller Bobby Adekanye werd vlak voor rust met een directe rode kaart weggestuurd. Scheidsrechter Edwin van de Graaf gaf aanvankelijk geel voor de tackle van Adekanye, maar na het zien van de beelden besloot hij zijn beslissing te herzien.

Bekijk hieronder de post.

Go Ahead, dat het seizoen vorige week begon met een kansloze 5-1-nederlaag bij AZ, heeft al acht thuisduels op rij niet verloren in de Eredivisie. Tussen mei en september 1985 werd voor het laatst zo’n serie neergezet. Voor FC Volendam was het de tweede nederlaag na het 2-1-verlies tegen Vitesse in de seizoensopening.