Sport Kort: Coleman: ’Dopingzaak was een beproeving’

Atletiek: Coleman: ’dopingzaak was een beproeving’

11.52 uur: De Amerikaanse atleet Christian Coleman ontkent in een reactie op zijn vrijspraak in een dopingzaak ooit verboden middelen te hebben gebruikt. „Hoewel deze beproeving frustrerend is geweest en ik enkele wedstrijden heb gemist die ik niet had mogen missen, weet ik dat ik nooit verboden stoffen heb genomen en dat ik nooit de dopingregels heb overtreden.”

Coleman, Amerikaans kampioen op de 100 meter en de snelste man op die afstand dit jaar, heeft het aan de reglementen te danken dat hij aan de start kan verschijnen bij de WK in Doha. De eerste van zijn drie gemiste controles werd, volgens de dopingregels, automatisch op de eerste dag van het kwartaal gezet. Daardoor miste Coleman niet drie, maar twee keer binnen 12 maanden een dopingcontrole.

Op advies van het mondiale antidopingbureau WADA werd de aanklacht maandag verworpen. Coleman ontliep daarmee een schorsing van twee jaar.

Lorenzo Insigne

Voetbal: Insigne haakt geblesseerd af bij Italië

10.37 uur: De Italiaanse voetbalploeg moet het in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Armenië en Finland doen zonder Lorenzo Insigne. De aanvaller van Napoli kampt met een spierblessure, zaterdag opgelopen tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen Juventus (4-3). Insigne, aanvoerder van de ploeg uit Napels, moest zich in Turijn in de rust al laten wisselen door trainer Carlo Ancelotti.

De aanvaller meldde zich nog wel bij bondscoach Roberto Mancini, maar de medische staf van de ’Azzurri’ concludeerde dat Insigne niet kan spelen voor de nationale ploeg. De 32-voudig international keert daarom terug naar Napels om te herstellen. Insigne had in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Fiorentina (4-3) twee doelpunten gemaakt.

Italië gaat in groep J van de EK-kwalificatie aan kop met de maximale score van twaalf punten uit vier duels. Finland volgt met negen, Armenië heeft zes punten. Mancini zag eerder al Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio en Bryan Cristante vanwege blessures afhaken.

De Fransman Gael Monfils wint van Stan Wawrinka uit Zwitserland tijdens de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Tennis: Krajicek strikt finalisten 2019

09.30 uur: De finalisten van dit jaar doen in februari 2020 ook weer mee aan het tennistoernooi van Rotterdam. Gaël Monfils en Stan Wawrinka hebben directeur Richard Krajicek van het ABN AMRO World Tennis Tournament hun deelname toegezegd.

Monfils won de editie van 2019 door Wawrinka in de finale in drie sets te verslaan (6-3 1-6 6-2). De Zwitser was in 2015 de beste op de indoorbaan in Ahoy.

Zowel Monfils als Wawrinka heeft op de US Open die nu aan de gang is de kwartfinales gehaald. De 34-jarige Zwitser deed dit jaar met een wildcard mee in Ahoy, voor de volgende editie is hij nu al zeker van deelname.