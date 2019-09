Sport Kort: Krajicek strikt toernooiwinnaar 2019

Tennis: Krajicek strikt finalisten 2019

09.30 uur: De finalisten van dit jaar doen in februari 2020 ook weer mee aan het tennistoernooi van Rotterdam. Gaël Monfils en Stan Wawrinka hebben directeur Richard Krajicek van het ABN AMRO World Tennis Tournament hun deelname toegezegd.

Monfils won de editie van 2019 door Wawrinka in de finale in drie sets te verslaan (6-3 1-6 6-2). De Zwitser was in 2015 de beste op de indoorbaan in Ahoy.

Zowel Monfils als Wawrinka heeft op de US Open die nu aan de gang is de kwartfinales gehaald. De 34-jarige Zwitser deed dit jaar met een wildcard mee in Ahoy, voor de volgende editie is hij nu al zeker van deelname.